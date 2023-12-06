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АНАЛІТИКА

Лідер республіканців у Сенаті виступатиме проти голосування за допомогу Україні

 

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що він виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці проголосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ABC News.

За його словами, таким чином республіканці сподіваються "востаннє заявити", що вони "наполягають на суттєвих змінах" у заходах щодо південного кордону.

Республіканці заявили, що сподіваються, що, рішуче заблокувавши просування законопроєкту, вони покажуть демократам, наскільки серйозно вони ставляться до своїх вимог щодо південного кордону, і змусять учасників переговорів повернутися за стіл переговорів.

Напередодні демократи у Сенаті США представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.

Очікується, що законопроєкт винесуть на перше процедурне голосування в середу, однак на шляху до його ухвалення стоїть непростий шлях, оскільки республіканці наполягають на більш посиленних, ніж той передбачає, заходах щодо захисту кордону.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов'язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.

Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але сенатор Кріс Мерфі, головний переговірник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Минулого тижня, однак, Джонсон заявив, що "впевнений і оптимістичний" у тому, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят.

Ключові теги: США
 

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