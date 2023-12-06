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АНАЛІТИКА

Коаліція F-16 працює над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні - Кулеба

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що коаліція F-16 працює, зокрема, над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні після навчання українських пілотів та інженерів.

"Коаліція F-16 працює, зокрема, над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні", - сказав Кулеба на пресконференції з главою МЗС Нідерландів Ганке Гердіною Йоганетт Брюїнс Слот, яка прибула до Києва.

Міністр зазначив, що в питанні з F-16 усі політичні рішення ухвалено, і нині триває фаза технічної підготовки.

"Як тільки технічна підготовка закінчиться - і пілотів, і техніків, і інфраструктури в Україні, - ці літаки будуть в Україні", - запевнив він.

За словами Кулеби, наразі все "прив'язано до суто технічних речей", а не політичних.

"Сьогодні я отримав запевнення, що зобов'язання, які Нідерланди взяли на себе щодо передачі Україні F-16, буде виконано. Ми вдячні за це", - наголосив глава МЗС.

Раніше цього року Держдепартамент США висловив готовність схвалити передачу Україні літаків F-16 американського виробництва третьою стороною. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір передати Україні винищувачі.

У жовтні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що в українські ВПС перші літаки F-16 можуть надійти не раніше ніж навесні 2024 року.

13 листопада в Румунії на 86-й авіабазі Фетешті (Fetești) відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC), де українські пілоти проходитимуть навчання.

Пізніше в Пентагоні повідомили, що українські пілоти проходять навчання в США та Європі і з льотної експлуатації F-16, і з технічного обслуговування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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