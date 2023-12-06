Фінансові новини
- |
- 06.12.23
- |
- 00:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів
22:53 05.12.2023 |
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у вівторок із міністеркою закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Ми вдячні за конкретні та сильні рішення Нідерландів, які допомогли нам на полі бою, допомогли захистити мирних громадян, а також домогтися успіхів у забезпеченні роботи альтернативного гуманітарного коридору", - зазначив Зеленський.
Було обговорено пріоритетні потреби українських захисників, насамперед щодо посилення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових артилерійських систем калібру 155 мм і боєприпасів, а також підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 за підтримки Нідерландів. Ішлося також про функціонування альтернативного "зернового коридору" та посилення його захисту.
"Глава держави та міністр закордонних справ Нідерландів зосередили увагу на питанні європейської інтеграції України та підготовці до грудневого засідання Європейської ради. Володимир Зеленський зауважив, що вже найближчими днями очікується ухвалення Верховною Радою України низки євроінтеграційних законопроєктів", - ідеться в повідомленні.
"Розраховуємо на позитивне рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Це стане потужною мотивацією для нашого суспільства і для наших захисників", - наголосив президент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
|Світовий банк надасть Україні $1,2 мільярда для фінансування соцвиплат
|Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський скасував звернення до сенаторів США - Шумер
|Шмигаль: Україна і Rheinmetall виготовлятимуть бронетехніку
|Коаліція F-16 працює над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні - Кулеба
|Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
|Україна у 2023 р. отримала з Південної Кореї більше снарядів калібру 155 мм, ніж від усієї Європи загалом, - ЗМІ
Бізнес
|OnePlus 12 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши понад 2,33 млн балів
|Amazon представила Titan - генератор зображень на основі ШІ
|NASA та IBM розроблять модель штучного інтелекту для прогнозування погоди
|Дослідники Google DeepMind за допомогою ШІ виявили 2,2 млн нових матеріалів
|Toyota представила тридверний Land Cruiser 70 Series
|Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO