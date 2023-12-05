Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Умєров обговорив із бельгійською колегою передання Україні літаків F-16 - Міноборони

 

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер провели зустріч, під час якої обговорили передання літаків F-16, підготовку пілотів і постачання потрібного обладнання, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Високо цінуємо вашу непохитну підтримку та всебічну участь у процесі зміцнення обороноздатності Збройних сил України", - цитує пресслужба Умєрова.

Очільник Міноборони наголосив, що "зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин і технічного обладнання для F-16".

Зі свого боку бельгійська сторона підтвердила свої наміри передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.

Крім цього, під час зустрічі сторони обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку 2024 року.

Зазначається, що загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для Сил оборони України становить понад 320 млн євро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Бельгія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6618
  0,1235
 0,34
EUR
 1
 39,6461
  0,0674
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7758  0,02 0,07 37,3777  0,01 0,04
EUR 39,8988  0,01 0,02 40,7004  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6300  0,12 0,33 36,6500  0,12 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес