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Джеймі Даймон
ММО ухвалила резолюцію на підтримку зусиль України у Чорному морі, - Зеленський
09:31 05.12.2023 |
Асамблея Міжнародної морської організації (ММО) сьогодні, 4 грудня, ухвалила резолюцію на підтримку зусиль України у Чорному морі. Зокрема у питанні поновлення судноплавства та роботі нового "зернового коридору".
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.
"Сьогодні є важливий результат для України й на міжнародному рівні. Зокрема, в Міжнародній морській організації, яка минулого тижня прибрала Росію з керівних органів", - зазначив він.
Президент уточнив, що в ухваленій Асамблеєю ММО резолюції йдеться про успіх української сторони у питанні поновлення судноплавства, а також роботі нового маршруту для експорту агропромисловості.
"До речі, цей експортний коридор уже дав результат - понад 7 мільйонів тонн вантажів. І це дуже вагомо - це наша економіка. І не лише робота портів та аграріїв, а й багатьох інших та суміжних галузей", - наголошує Зеленський.
Президент додав, що мільйони робочих місць в Україні "залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава".
"І я дякую всім у світі, хто допомагає з цим Україні. Зокрема, тепер Міжнародна морська організація буде підтримувати наші зусилля, є і відповідне рішення - оцінити, якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору", - сказав глава держави.
"Зерновий коридор"
Нагадаємо, ще в середині липня Росія вирішила вийти із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна вирішила запустити експорт без поновлення участі РФ у "зерновій угоді".
Окупанти всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору". Зокрема, вони почали активно завдавати ударів по українських портах й інфраструктурі.
На початку серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.
Як заявив 4 грудня перший віце-премʼєр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, тимчасовим коридором у Чорному морі вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів.
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