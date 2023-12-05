ММО ухвалила резолюцію на підтримку зусиль України у Чорному морі, - Зеленський

Асамблея Міжнародної морської організації (ММО) сьогодні, 4 грудня, ухвалила резолюцію на підтримку зусиль України у Чорному морі. Зокрема у питанні поновлення судноплавства та роботі нового "зернового коридору".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

"Сьогодні є важливий результат для України й на міжнародному рівні. Зокрема, в Міжнародній морській організації, яка минулого тижня прибрала Росію з керівних органів", - зазначив він.

Президент уточнив, що в ухваленій Асамблеєю ММО резолюції йдеться про успіх української сторони у питанні поновлення судноплавства, а також роботі нового маршруту для експорту агропромисловості.

"До речі, цей експортний коридор уже дав результат - понад 7 мільйонів тонн вантажів. І це дуже вагомо - це наша економіка. І не лише робота портів та аграріїв, а й багатьох інших та суміжних галузей", - наголошує Зеленський.

Президент додав, що мільйони робочих місць в Україні "залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава".

"І я дякую всім у світі, хто допомагає з цим Україні. Зокрема, тепер Міжнародна морська організація буде підтримувати наші зусилля, є і відповідне рішення - оцінити, якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору", - сказав глава держави.

"Зерновий коридор"

Нагадаємо, ще в середині липня Росія вирішила вийти із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна вирішила запустити експорт без поновлення участі РФ у "зерновій угоді".

Окупанти всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору". Зокрема, вони почали активно завдавати ударів по українських портах й інфраструктурі.

На початку серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як заявив 4 грудня перший віце-премʼєр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, тимчасовим коридором у Чорному морі вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів.