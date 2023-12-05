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Україна почала консультації з ЄС щодо «гарантій безпеки»
23:02 04.12.2023 |
Україна почала консультації з Євросоюзом щодо колективних безпекових гарантій, як розвиток декларації Групи семи про підтримку України, яку підписали на полях саміту НАТО у Вільнюсі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента України.
Перший раунд консультацій почав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.
Під час консультацій сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх безпекових гарантій ЄС з акцентом на безпеково-оборонному сегменті.
Ігор Жовква зазначив, що майбутнє членство України в ЄС саме по собі буде потужною гарантією безпеки для України та європейської спільноти загалом.
Він відзначив вагомий внесок Євросоюзу у зміцнення безпеки та обороноздатності України, зокрема шляхом підтримки через Європейський фонд миру та тренувальну місію ЄС.
Також повідомляють, що Жовква від імені президента України передав Шарлю Фрізу орден "За заслуги" ІІІ ступеня - за вагомий внесок у зміцнення й підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Нагадаємо, у листопаді почалися такі консультації з Німеччиною та Італією, а перед тим - з Нідерландами і Францією.
Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.
Загалом до декларації приєдналися вже 30 країн.
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