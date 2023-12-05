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АНАЛІТИКА

Збройні сили України отримали від Британії ракети Martlet, які допоможуть ефективніше боротися з атаками російських дронів

 

The Times пише, що Велика Британія надала Україні деякі зі своїх новітніх озброєнь для боротьби з російськими безпілотниками Shahed.

Йдеться про ракети Martlet. Однак офіційної заяви про постачання такого виду військової допомоги поки що немає.

Що відомо про Martlet

Це легка багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових Великої Британії компанією Thales Air Defense.

Міністерство оборони Великої Британії розмістило початкове замовлення на 1000 ракет, поставки яких були заплановані починаючи з 2013 року. Однак початкова експлуатаційна спроможність була придбана 2021 року, а повна оперативна спроможність очікується 2024 року.

Ракета після прийняття на озброєння у Великій Британії отримала назву "Martlet". Вона призначена для забезпечення єдиного сімейства зброї, яке може використовуватися в різних режимах:

* Морський;
* Поверхня-поверхня;
* Повітряний запуск;
* Земля-повітря.

Ракети вже використовувалися в Україні

У квітні минулого року було опубліковано відео з використанням ПЗРК по російському безпілотнику "Орлан-10". ЗМІ вдалося ідентифікувати ракети Martlet за особливостями транспортно-пускового контейнера зенітної керованої ракети.

Також у червні 2022 року за допомогою Martlet вдалося збити російський вертоліт Ка-52.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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