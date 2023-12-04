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Столтенберг: НАТО віддане посиленню підтримки України
17:55 04.12.2023 |
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у понеділок, 4 грудня, у Брюсселі запевнив, що члени НАТО "віддані посиленню політичної та практичної підтримки України", повідомляє пресслужба Альянсу.
"Генеральний секретар повторив, що НАТО надаватиме довгострокову підтримку Україні, щоб зробити українські сили повністю оперативно сумісними в рамках НАТО та ще більше наблизити їх до Альянсу", - наголошується у повідомленні.
Посадовці обговорили останні події на полі бою та нагальні військові потреби України, особливо зважаючи на те, що взимку бойові дії, як очікується, ускладняться.
Столтенберг і Умєров окремо зупинилися на питаннях вступу України до НАТО та реформах, які проводить Київ. "Столтенберг повторив, що Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і коли будуть виконані умови", - зазначається у повідомленні.
Україна отримала рекомендації для вступу в НАТО
В Альянсі зауважили, що зустріч генсека і українського міністра відбулася невдовзі після першого засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. На ній минулого тижня затвердили річну програму підготовки України до вступу в Альянс.
Глави МЗС надали рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні, зокрема боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та підтримки прав людини та прав меншин.
За підсумками засідання Столтенберг наголосив, що Україна ближча до НАТО, "ніж будь-коли раніше". Він запевнив, що країни-члени "продовжуватимуть підтримувати її на шляху до членства".
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