Проросійський прем'єр Словаччини поговорив зі Шмигалем, анонсував зустріч

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо у понеділок повідомив про телефонну розмову з українським візаві Денисом Шмигалем й анонсував зустріч на початку 2024 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Фіцо написав у Facebook; пізніше розмову підтвердив і Шмигаль у соцмережах.

У розмові зі Шмигалем словацький прем'єр повторив, що Братислава не буде постачати Києву зброю "з державних складів та армії", але зацікавлена в наданні допомоги в гуманітарній та цивільній сферах.

Він додав, що Словаччина "не вірить у військове вирішення конфлікту в Україні, оскільки це лише призведе до непотрібного кровопролиття без результатів", а також продовжить заборону на ввезення української сільськогосподарської продукції.

Крім того, Братислава "підтримує європейську перспективу України та Молдови, але разом з країнами Західних Балкан", а її позиція щодо перегляду бюджету ЄС на 2024-2027 роки, включно з допомогою Києву, не змінилась.

"Ми зустрінемося з прем'єр-міністром Шмигалем на словацько-українському кордоні на початку 2024 року, темою зустрічі буде співпраця у вищезгаданих сферах", - підсумував Фіцо.

Український прем'єр окремо зазначив, що зі словацьким колегою обговорив ситуацію на кордоні, та висловив сподівання, що Україна й Словаччина найближчим часом укладуть міжурядову угоду про контроль на спільних пунктах пропуску.

Нагадаємо, після призначення на посаду прем'єра Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні. Він також виступає проти санкцій ЄС проти Росії і хоче заблокувати вступ України до НАТО.

Минулого тижня після зустрічі з послом РФ Фіцо заявив, що Словаччина має підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин.