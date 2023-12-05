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АНАЛІТИКА

«Європейська солідарність» оскаржить у судах рішення керівництва ВР про заборону нардепам фракції відряджень за кордон - Порошенко

17:28 04.12.2023 |

Політика

 

Співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив про намір звернутися до суду щодо перешкоджання керівництва Верховної Ради у виїзді у закордонні відрядження йому та членам фракції.

"Ми не можемо залишити без реакції і незаконні дії керівництва прикордонників, керівництва парламенту, СБУ, на які їх штовхають окремі особи з Офісу президента... Я дав доручення своїм адвокатам, і сьогодні-завтра буде порушено низку юридичних питань. Перше - це заява про злочин, порушення кримінального провадження проти керівництва парламенту, яке ухвалило незаконне рішення...", - сказав Порошенко на брифінгу в понеділок у Києві.

Порошенко також повідомив про намір оскаржити незаконне рішення Кабінету Міністрів, яке суперечить законодавству України та Конституції, коли нормативні акти Кабміну обмежують діяльність народних депутатів.

"Буде подано відповідні позиції і до адміністративних судів щодо скасування відповідних актів Кабінету Міністрів, і до Верховного Суду щодо скасування відповідних актів Верховної Ради та указів президента", - сказав Порошенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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