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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Угорщини підтвердив, що Порошенко ініціював зустріч з Орбаном

 

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що експрезидент України Петро Порошенко справді хотів зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном, що в СБУ використали як пояснення недопуску Порошенка за кордон.

Про це Сійярто сказав у понеділок на слуханнях в угорському парламенті, пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.

За його словами, Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав.

Сійярто зазначив, що зустріч повинна була відбутися з ініціативи Петра Порошенка.

Водночас він не став обговорювати теми зустрічі, яка не відбулася. "Давайте не вдаватися в таку наукову фантастику", - зазначив Сійярто.

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Нагадаємо, у п'ятницю депутат Верховної Ради і п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі.

А в суботу, 2 грудня, СБУ оголосила, що Порошенко планував зустріч з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, й, за розвідувальними даними, російські спецслужби нібито планували використати цю зустріч для здійснення ІПСО проти України.

В Угорщині на це зазначили, що "не бажають відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського", а подібні новини є "ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в ЄС".
 

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