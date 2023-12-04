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ЗСУ застосовують близько 70 моделей БПЛА і більше 20 типів боєприпасів для дронів
13:05 04.12.2023 |
Українські військові на сьогодні застосовують близько 70 моделей безпілотників різного призначення.
Про це розповів заступник глави Міноборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю АрміяInform.
Також ЗСУ використовують більше 20 різних типів боєприпасів для дронів.
"На сьогодні у Збройних Силах України експлуатується близько 70 модифікацій безпілотних літальних апаратів і більш ніж 20 різних типів боєприпасів для БПЛА", - повідомив заступник міністра оборони України.
У листопаді міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що українська оборонна промисловість вийшла на серійне виробництво ударних дронів аналогічних іранським Shahed-136.
За словами міністра, наразі йдеться серійне виробництво десятків дронів-камікадзе на місяць. Він зазначив, що це дрони нового зразка, які раніше не були публічно представлені.
Також на потужностях «Укроборонпрому» освоїли виробництво FPV-безпілотників для забезпечення потреб українського війська.
Сили оборони застосовують нові дрони вітчизняного виробництва різного типу для боротьби з російськими окупантами.
Зокрема, український новий ударний дрон Backfire вже здійснив щонайменше 50 успішних місій, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
БПЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та уражає російську артилерію, логістичні вузли, склади й командні пункти.
Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до систем радіоелектронної боротьби.
Крім того в Україні розробили нову потужну бойову частину для оснащення безпілотників, детальні характеристики якої не розкриваються. Однак під час її випробувань, вибух повністю знищив бронеплиту товщиною 50 мм, за нею - ще одну 16 мм, і вм'яв третю, також 16 мм.
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