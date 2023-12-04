ЗСУ застосовують близько 70 моделей БПЛА і більше 20 типів боєприпасів для дронів

Українські військові на сьогодні застосовують близько 70 моделей безпілотників різного призначення.

Про це розповів заступник глави Міноборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю АрміяInform.

Також ЗСУ використовують більше 20 різних типів боєприпасів для дронів.

"На сьогодні у Збройних Силах України експлуатується близько 70 модифікацій безпілотних літальних апаратів і більш ніж 20 різних типів боєприпасів для БПЛА", - повідомив заступник міністра оборони України.

Ілюстративне фото українського дрона-камікадзе "Бобер".

У листопаді міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що українська оборонна промисловість вийшла на серійне виробництво ударних дронів аналогічних іранським Shahed-136.

За словами міністра, наразі йдеться серійне виробництво десятків дронів-камікадзе на місяць. Він зазначив, що це дрони нового зразка, які раніше не були публічно представлені.

Український ударний FPV-дрон KH-S7. Вересень 2023. Фото:АрміяInform

Також на потужностях «Укроборонпрому» освоїли виробництво FPV-безпілотників для забезпечення потреб українського війська.

Сили оборони застосовують нові дрони вітчизняного виробництва різного типу для боротьби з російськими окупантами.

Зокрема, український новий ударний дрон Backfire вже здійснив щонайменше 50 успішних місій, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Український безпілотник Backfire скидає два вибухові засоби. 2023 рік. Україна. Кадр з відео Мілітарного

БПЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та уражає російську артилерію, логістичні вузли, склади й командні пункти.

Український безпілотник Backfire. 2023 рік. Україна. Фото: Михайло Федоров

Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до систем радіоелектронної боротьби.





Крім того в Україні розробили нову потужну бойову частину для оснащення безпілотників, детальні характеристики якої не розкриваються. Однак під час її випробувань, вибух повністю знищив бронеплиту товщиною 50 мм, за нею - ще одну 16 мм, і вм'яв третю, також 16 мм.