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АНАЛІТИКА

Президент Болгарії наклав вето на угоду з Україною про постачання БТР

 

Президент Болгарії Румен Радев ветував ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною щодо постачання Києву бронетранспортерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.bg.

Своє рішення Радев мотивував тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі".

Через це, вважає болгарський президент, депутати не мали можливості об'єктивно оцінити, чи є надана техніка застарілою та необхідною.

Радев підкреслює, що не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на МВС, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції та пожежної безпеки і безпеки населення.

За його словами, надана Україні броньована транспортна техніка могла б бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків, у тому числі у важкодоступних районах.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом", - зазначив Радев.

Тепер документ буде повернуто до парламенту, який має право схвалити його без змін і відправити на подальше обговорення.

Нагадаємо, 22 листопада Національні збори Болгарії ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

Угода була укладена ще в липні цього року, в серпні її підписали у Софії, а 13 листопада - в Україні. Оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва, її повинен був додатково ратифікувати парламент Болгарії.

Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це перший випадок, коли болгарська сторона передала б броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.
Ключові теги: Болгарія
 

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