Фінансові новини
- |
- 04.12.23
- |
- 20:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Президент Болгарії наклав вето на угоду з Україною про постачання БТР
12:09 04.12.2023 |
Президент Болгарії Румен Радев ветував ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною щодо постачання Києву бронетранспортерів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.bg.
Своє рішення Радев мотивував тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі".
Через це, вважає болгарський президент, депутати не мали можливості об'єктивно оцінити, чи є надана техніка застарілою та необхідною.
Радев підкреслює, що не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на МВС, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції та пожежної безпеки і безпеки населення.
За його словами, надана Україні броньована транспортна техніка могла б бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків, у тому числі у важкодоступних районах.
"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом", - зазначив Радев.
Тепер документ буде повернуто до парламенту, який має право схвалити його без змін і відправити на подальше обговорення.
Нагадаємо, 22 листопада Національні збори Болгарії ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.
Угода була укладена ще в липні цього року, в серпні її підписали у Софії, а 13 листопада - в Україні. Оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва, її повинен був додатково ратифікувати парламент Болгарії.
Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це перший випадок, коли болгарська сторона передала б броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Опозиція в Раді звинуватила владу, що вона не випустила трьох депутаток у відрядження в США
|СБУ каже, що Порошенка не пустили за кордон, бо він «мав стати інструментом в руках РФ»
|Не тільки ОБСЄ: три дипломатичні перемоги України над Росією за тиждень
|Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Столтенберг: НАТО віддане посиленню підтримки України
|Проросійський прем'єр Словаччини поговорив зі Шмигалем, анонсував зустріч
|«Європейська солідарність» оскаржить у судах рішення керівництва ВР про заборону нардепам фракції відряджень за кордон - Порошенко
|Зеленський: Україна почала виробляти шість САУ "Богдана" на місяць. Отримали нову західну ППО
|Rheinmetall отримав великий контракт на 155-мм снаряди для України
|В Єврокомісії відповіли Орбану, який хоче зняти питання переговорів з Україною про вступ в ЄС
Бізнес
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO
|Фінська корабельня передала замовнику найбільший у світі круїзний лайнер
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні