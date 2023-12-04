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АНАЛІТИКА

Глава Пентагону: США не допустять перемоги Путіна у війні проти України

 

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не дозволять російському президенту Владіміру Путіну перемогти у розв'язаній ним війні проти України, а ХАМАС - у конфлікті проти Ізраїлю.

Про це він сказав під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана, повідомляє "Європейська правда".

Остін запевнив, що США можуть одночасно відправляти ресурси на "кілька театрів воєнних дій".

Очільник американського оборонного відомства наголосив, що і в Ізраїлі, і в Україні "демократії борються з безжальними ворогами, які прагнуть їх знищити".

"І ми не дозволимо ХАМАС чи Путіну перемогти. І ми не дозволимо нашим ворогам розділити або послабити нас", - підкреслив він.

Остін додав, що розв'язана РФ війна проти України стала "викликом" для НАТО і "прямою атакою проти заснованого на правилах міжнародного порядку".

А результат цієї боротьби на десятиліття вперед визначить глобальну безпеку", сказав він, наголосивши, що США "не можуть дозволити собі залишитися осторонь".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
 

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