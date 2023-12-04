Фінансові новини
- |
- 04.12.23
- |
- 10:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава Пентагону: США не допустять перемоги Путіна у війні проти України
09:38 04.12.2023 |
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не дозволять російському президенту Владіміру Путіну перемогти у розв'язаній ним війні проти України, а ХАМАС - у конфлікті проти Ізраїлю.
Про це він сказав під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана, повідомляє "Європейська правда".
Остін запевнив, що США можуть одночасно відправляти ресурси на "кілька театрів воєнних дій".
Очільник американського оборонного відомства наголосив, що і в Ізраїлі, і в Україні "демократії борються з безжальними ворогами, які прагнуть їх знищити".
"І ми не дозволимо ХАМАС чи Путіну перемогти. І ми не дозволимо нашим ворогам розділити або послабити нас", - підкреслив він.
Остін додав, що розв'язана РФ війна проти України стала "викликом" для НАТО і "прямою атакою проти заснованого на правилах міжнародного порядку".
А результат цієї боротьби на десятиліття вперед визначить глобальну безпеку", сказав він, наголосивши, що США "не можуть дозволити собі залишитися осторонь".
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Опозиція в Раді звинуватила владу, що вона не випустила трьох депутаток у відрядження в США
|СБУ каже, що Порошенка не пустили за кордон, бо він «мав стати інструментом в руках РФ»
|Не тільки ОБСЄ: три дипломатичні перемоги України над Росією за тиждень
|Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава Пентагону: США не допустять перемоги Путіна у війні проти України
|Україна взяла участь у наймасштабніших навчаннях НАТО з кіберзахисту
|Швейцарія профінансувала в Україні 6 симуляційних центрів для навчання медиків
|Японія запровадила нову програму для переселенців із України
|В Британії завершились навчання українських офіцерів-психологів, - Генштаб
|Угорщина відреагувала на заяву СБУ щодо невиїзду Порошенка, де згадується Орбан
Бізнес
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку