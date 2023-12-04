Швейцарія профінансувала в Україні 6 симуляційних центрів для навчання медиків

Швейцарія профінансувала створення в Україні шести симуляційних центрів, які дозволять майбутнім лікарям готуватися до роботи зі справжніми пацієнтами.

Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні, пише "Європейська правда".

За фінансування Швейцарії та завдяки україно-швейцарському проєкту "Розвиток медичної освіти" симуляційні центри длля навчання медиків відкрилися у Львові, Рівному, Тернополі, Житомирі, Харкові та Чернівцях.

У цих центрах майбутні лікарі та медсестри можуть відпрацьовувати навички на спеціальних манекенах в умовах, максимально наближених до справжньої роботи з пацієнтами.

"Тут ми можемо відтворити будь-який складний сценарій, який може статися у медичній установі. Якщо студенти припустяться помилки, ми повторимо все стільки разів, скільки необхідно. Бо тут ми можемо помилятися, а у лікарнях - ні", - зазначив Володимир Похмурський, керівник Центру медичної симуляції Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського.

Ще один реабілітаційний симуляційний центр "Реабілітація травм війни" відкрили на базі Школи реабілітаційної медицини УКУ для магістрантів.

Нагадаємо, також цього тижня Нідерланди передали для українських прикордонників три польових шпиталі, адаптованих до зими, та шість авто медичної евакуації.