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Японія запровадила нову програму для переселенців із України
08:48 04.12.2023 |
Японський уряд запустив нову програму підтримки іноземців, які були змушені залишити свої будинки через збройні конфлікти, але які з якихось причин не відповідають критеріям Японії на отримання статусу біженця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .
Повідомляється, що тепер вони за своїми правами будуть визнані прирівняними до біженців. Програма запрацювала з 1 грудня, як повідомляється насамперед "для людей з України".
За бажанням переселенці, які скористаються новою програмою, можуть ходити на уроки японської мови, а також курси адаптації життя в Японії. Іноземці також матимуть право на належну за законом фінансову підтримку.
Як заявили в Агентстві імміграційних служб, уряд Японії зробить усе можливе, щоб безперебійно реалізовувати програму та забезпечити відповідну допомогу тим, хто підпадає під критерії людей, які залишили свої будинки через війну.
Допомога Україні від Японії
Японія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну гуманітрну допомогу. Так, 7 жовтня Україна та Японія розпочали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Східноазіатська держава стала четвертою після США, Великобританії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Києвом.
Також Токіо ввів додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.
Крім того, 29 листопада українські рятувальники отримали від японського уряду автомобілі та спецобладнання для розмінування окупованих територій.
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