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В Британії завершились навчання українських офіцерів-психологів, - Генштаб
08:43 04.12.2023 |
На території Британії вперше успішно завершились навчання українських офіцерів-психологів. Пілотний курс груп контролю бойового стресу тривав п'ять тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб України.
"Українські військові на передовій стикаються з надважкими психологічними навантаженнями і стресами. Смерті, поранення, втрати побратимів та посестер, важкі обстріли - це ті реалії, які мусять бачити та переживати наші воїни на лінії фронту", - заявили в Генштабі.
В штабі розповіли, що спільними зусиллями української та британської сторони був розроблений і запроваджений курс, покликаний підготувати професіоналів, що допомагатимуть солдатам долати бойовий стрес.
Програма курсу
Курс складається із теоретичної та практичної двотижневої фази, коли психологи тісно працюють із військовими ЗСУ, які проходять підготовку на інших курсах в рамках "ІНТЕРФЛЕКСУ".
Британські інструктори викладають українцям як ефективно працювати з військовими з психотравмами, як їх психологічно відновлювати та реабілітувати, а також як надавати першу психологічну допомогу.
"Окрім того, це унікальна можливість обміну досвідом: українці розповідають британцям про реалії нашої війни, а британці, своєю чергою, діляться досвідом роботи з ветеранами, які пройшли бойові дії та зазнавали посттравматичних стресових розладів, але за інших обставин", - пояснили в штабі.
За результатами пілотного курсу сторони узгодили упродовж наступного року підготувати за цією програмою більше сотні офіцерів психологів з бойових підрозділів.
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