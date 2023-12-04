У ФРН навчили другу групу українців експлуатувати Patriot

Бундесвер підготував другу групу українських військових для роботи з системою протиповітряної оборони Patriot. Про завершення курсу вишколу близько 70 солдатів і офіцерів з України повідомив в п'ятницю, 1 грудня, командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлов (Andreas Marlow). Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів, заявив Марлов на одній з баз військово-повітряних сил (ВПС) у Німеччині, яку публічно не називають, передає інформагенція dpa.

Захист повітряного простору України є головним завданням, оскільки російські удари цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктури в Україні, наголосив німецький генерал. За словами Марлова, досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дозволить українцям самостійно працювати з цим зенітним ракетним комплексом (ЗРК) і, відповідно, виконувати завдання протиповітряної оборони.

Вирішальним фактором у підготовці є мотивація та готовність до дій, наголосив німецький генерал. "Друга річ - це те, що ми, звісно, отримали багато тактичних порад від українців про те, чого вони навчилися в боях з росіянами, починаючи від піхоти й закінчуючи інженерними військами і протиповітряною обороною", - визнав Марлов. На основі цієї інформації Бундесвер переглядає власні оперативні принципи, додав він.

Вишкіл відбували досвідчені українські військові

Зазначається, що в програмі підготовки брали участь досвідчені українські офіцери, за плечима яких роки служби в військах протиповітряної оборони. Багато хто з українських учасників вишколу мав досвід роботи з радянськими системами ППО, як-от ЗРК С-300. "Всі вони мають бойовий досвід, а також раніше служили в протиповітряній обороні", - сказав німецький інструктор. "Наш курс завершується дводенними навчаннями, наприкінці яких згадуємо все, чого навчилися", - додав він.

Водночас один з українських офіцерів, який брав участь у вишколі, визнав, що комплекс Patriot досить складна система. "Ми готові", - запевнив один з учасників вишколу, хоч і визнав, що окремі аспекти навчання ще триватимуть.

ФРН пообіцяла передали Україні додаткову систему Patriot

Нагадаємо, у жовтні федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Україні подальше постачання зброї та фінансову підтримку з боку ФРН. Цей так званий "зимовий пакет" містить і засоби для протиповітряної оборони, зокрема, Німеччина надасть Україні додатково систему ЗРК Patriot.

Нині ЗРК Patriot вважається одним із найсучасніших комплексів протиповітряної оборони в світі. Як показала практика бойового застосування його в Україні, комплекс спроможний успішно вражати гелікоптери, безпілотники, літаки, крилаті, а також балістичні й аеробалістичні ракети, зокрема, російські Х-47 "Кинджал", котрі російська пропаганда називала невразливими. Принаймні до появи в Україні ЗРК Patriot.