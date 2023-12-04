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Новий пакет допомоги від Німеччини: 155-мм снаряди, системи виявлення дронів, тягачі
08:06 04.12.2023 |
Уряд Німеччини додав до переліку військової допомоги Україні новий пакет, куди зокрема увійшли 3 840 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Загалом новий пакет допомоги включає:
* 3 840 артилерійських боєприпасів калібру 155-мм;
* 5 систем виявлення дронів;
* 4 тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи;
* 8 вантажівок Zetros;
* 3 транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
* 2 автівки для прикордонної служби;
* 1 мобільна антенно-щоглова система;
* 25 лазерних далекомірів;
* 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів;
* 250 наборів інструментів з підривним матеріалом.
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