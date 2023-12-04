Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий пакет допомоги від Німеччини: 155-мм снаряди, системи виявлення дронів, тягачі

 

Уряд Німеччини додав до переліку військової допомоги Україні новий пакет, куди зокрема увійшли 3 840 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Загалом новий пакет допомоги включає:

* 3 840 артилерійських боєприпасів калібру 155-мм;
* 5 систем виявлення дронів;
* 4 тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи;
* 8 вантажівок Zetros;
* 3 транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
* 2 автівки для прикордонної служби;
* 1 мобільна антенно-щоглова система;
* 25 лазерних далекомірів;
* 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів;
* 250 наборів інструментів з підривним матеріалом.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4606
  0,1071
 0,29
EUR
 1
 39,6582
  0,0653
 0,16

Курс обміну валют на 01.12.23, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8600  0,26 0,69 37,5836  0,08 0,20
EUR 40,0020  0,40 0,99 40,9516  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на 01.12.23, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4525  0,11 0,30 36,4700  0,10 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес