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Українські прикордонники отримали від Нідерландів три польових шпиталі та шість медеваків
14:51 01.12.2023 |
Нідерланди передали для українських прикордонників три польових шпиталі та шість авто медичної евакуації.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Це три модульні польові шпиталі Role 2 на дев'яти вантажівках та шести причепах, а також шість автомобілів медичної евакуації Toyota Land Cruiser.
Допомогу передала нідерландська компанія-виробник "Hospitainer" за підтримки уряду Нідерландів.
Модулі шпиталів адаптовані до холодної пори року та мають більше ліжкомісць, ніж попередні версії, а також нові кондиціонери. У шпиталях є система водопостачання, зокрема душ.
"Новим і важливим елементом є блок для медичного персоналу. І ще, вдосконалений мобільний госпіталь можна використовувати як стабілізаційний пункт, що є вкрай важливим в наданні медичної допомоги для збереження золотої години життя пацієнта", - зазначає начальник поліклініки одного з госпіталів Держприкордонслужби Дмитро Лайтан.
Крім цієї партії допомоги, з липня 2023 року від уряду Нідерландів та компанії Hospitainer за міжурядовою програмою підтримки сил оборони України ДПСУ отримала 18 автомобілів Toyota Land Cruiser, 10 модульних польових госпіталів Role 1, п'ять модульних польових госпіталів Role 2, п'ять рефрижераторних автомобілів, один стоматологічний модуль та майже 90 кубометрів медичних витратних матеріалів.
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