Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські прикордонники отримали від Нідерландів три польових шпиталі та шість медеваків

 

Нідерланди передали для українських прикордонників три польових шпиталі та шість авто медичної евакуації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Це три модульні польові шпиталі Role 2 на дев'яти вантажівках та шести причепах, а також шість автомобілів медичної евакуації Toyota Land Cruiser.

Допомогу передала нідерландська компанія-виробник "Hospitainer" за підтримки уряду Нідерландів.

Модулі шпиталів адаптовані до холодної пори року та мають більше ліжкомісць, ніж попередні версії, а також нові кондиціонери. У шпиталях є система водопостачання, зокрема душ.

"Новим і важливим елементом є блок для медичного персоналу. І ще, вдосконалений мобільний госпіталь можна використовувати як стабілізаційний пункт, що є вкрай важливим в наданні медичної допомоги для збереження золотої години життя пацієнта", - зазначає начальник поліклініки одного з госпіталів Держприкордонслужби Дмитро Лайтан.

Крім цієї партії допомоги, з липня 2023 року від уряду Нідерландів та компанії Hospitainer за міжурядовою програмою підтримки сил оборони України ДПСУ отримала 18 автомобілів Toyota Land Cruiser, 10 модульних польових госпіталів Role 1, п'ять модульних польових госпіталів Role 2, п'ять рефрижераторних автомобілів, один стоматологічний модуль та майже 90 кубометрів медичних витратних матеріалів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3535
  0,0217
 0,06
EUR
 1
 39,7235
  0,2347
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8600  0,26 0,69 37,5836  0,08 0,20
EUR 40,0020  0,40 0,99 40,9516  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4525  0,11 0,30 36,4700  0,10 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес