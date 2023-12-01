Фінансові новини
- |
- 01.12.23
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Орбан прокоментував свій лист з ультиматумом щодо України
09:55 01.12.2023 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував свого листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому погрожував заблокувати всю допомогу ЄС для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, повідомляє Index.
Він сказав, що цей лист - важливий для самостійності Угорщини.
"Якщо ми згодні, позиція ЄС є, якщо ні, то її немає. Ми не повинні дозволити, щоб нас змусили відчувати докори сумління через те, що ми в чомусь не згодні", - сказав він.
Орбан повторив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини і не повинні стояти на порядку денному.
Він стверджує, що пропозиція про початок переговорів з Україною не була підготовлена, що необхідно провести консультації з усіма, узгодити інтереси і тільки після цього виносити пропозицію. Тому, на його думку, переговори про вступ поки що не варто навіть починати.
Нагадаємо, нещодавно Орбан написав листа до Мішеля, в якому погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.
Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.
Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.
Про те, що вимагає Орбан та чому це ще не означає гарантованої катастрофи - читайте у статті: Віктор Орбан піднімає ставки: що стоїть за угорським ультиматумом щодо майбутнього України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку
|Євросоюз дозволив Україні відкласти перехід на нову версію системи «митного безвізу»
|Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додаткові €2,5 мільярда
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Порошенко повідомив, що його не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі
|Орбан прокоментував свій лист з ультиматумом щодо України
|Усі політсили у Раді погодилися, що вибори можливі лише після війни - документ
|Потужності ОПК України перевищили можливості бюджету. Кабмін звернувся до ЄС із пропозицією
|Залужний і Браун продовжать пошук технологічних рішень для отримання переваги над РФ у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні
|Зимова допомога Україні: у Байдена назвали три пріоритети
Бізнес
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження