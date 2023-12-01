Усі політсили у Раді погодилися, що вибори можливі лише після війни - документ

Всі політичні сили, представлені у Верховній Раді України, підписали документ, у якому, зокрема, висловлюється згода щодо проведення наступних виборів парламенту та президента лише після завершення воєнного стану.

Цієї домовленості досягнули на зустрічі у форматі "Діалогів Жана Моне" задля миру та демократії, яка пройшла 10-12 листопада на Закарпатті. Висновки, складені за підсумком зустрічі, опубліковані на сайті українського парламенту.

У документі зазначається, що голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп "дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше шести місяців після закінчення воєнного стану)".

Під документом стоять підписи, зокрема, спікера Ради Олександра Корнієнка, голів фракцій "Слуга народу" Давида Арахамії, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Голос" Олександри Устінової, співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, а також представників депутатських груп "Довіра", "Платформа за життя та мир" і "За майбутнє".

У підписаному ними документі зазначається, що після війни вибори мають бути проведені на основі діючого Виборчого кодексу і з дотриманням міжнародних стандартів. "Однак ми також усвідомлюємо, що внаслідок війни та її наслідків проведення виборів буде пов'язане з унікальними викликами, які потребуватимуть широкого політичного консенсусу для їхнього успішного вирішення. Тому в рамках наступного Діалогу Жана Моне ми продовжимо наш обмін думками щодо принципів, що можуть стати наріжними каменями майбутніх виборів в Україні", - йдеться у висновках.

Учасники заходу також погодились працювати над розробкою спеціального закону, який врегулює особливості проведення перших післявоєнних виборів.

На початку листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що нині вибори в Україні - не на часі. За його словами, "у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально якось так, легковажно і граючись, вкидати в суспільство тематику виборів".

В Україні законодавчо заборонене проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в умовах воєнного стану. Режим воєнного стану запровадили ще в лютому 2022 року, його щоразу продовжують, і передумов для його скасування поки що не немає.