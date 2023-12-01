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АНАЛІТИКА

Залужний і Браун продовжать пошук технологічних рішень для отримання переваги над РФ у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні

 

Верховний головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

"Обговорили обстановку на фронті. Розповів про ведення противником локальних наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Водночас Сили безпеки і оборони завдають ворогові суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту", - написав Залужний у телеграм-каналі в четвер.

"Із генералом Брауном домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також поділився з партнерами результатами "наших досліджень ефективності застосування певних типів озброєнь".

Залужний подякував генералу Брауну й усьому американському народу за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російськими окупантами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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