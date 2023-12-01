Фінансові новини
- |
- 01.12.23
- |
- 00:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Залужний і Браун продовжать пошук технологічних рішень для отримання переваги над РФ у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні
23:18 30.11.2023 |
Верховний головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.
"Обговорили обстановку на фронті. Розповів про ведення противником локальних наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Водночас Сили безпеки і оборони завдають ворогові суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту", - написав Залужний у телеграм-каналі в четвер.
"Із генералом Брауном домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.
Залужний також поділився з партнерами результатами "наших досліджень ефективності застосування певних типів озброєнь".
Залужний подякував генералу Брауну й усьому американському народу за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російськими окупантами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз дозволив Україні відкласти перехід на нову версію системи «митного безвізу»
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додаткові €2,5 мільярда
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Усі політсили у Раді погодилися, що вибори можливі лише після війни - документ
|Потужності ОПК України перевищили можливості бюджету. Кабмін звернувся до ЄС із пропозицією
|Залужний і Браун продовжать пошук технологічних рішень для отримання переваги над РФ у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні
|Зимова допомога Україні: у Байдена назвали три пріоритети
|США перенесли передачу Україні далекобійних GLSDB, - Reuters
|Єврокомісія скоро представить план щодо використання прибутку від активів РФ, - Bloomberg
|Стратегія оборонної промисловості ЄС має враховувати спроможності України - фон дер Ляєн
Бізнес
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження
|YouTube запустив розділ з іграми Playables, але не для всіх