Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія скоро представить план щодо використання прибутку від активів РФ, - Bloomberg

 

Єврокомісія 12 грудня представить план використання податку на прибуток із заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що в проєкті плану буде роз'яснено, що деякі питання, порушені державами-членами, все ще необхідно розв'язати, і що пропозиція ЄС не заважатиме національним податкам або іншим заходам.

Однак Бельгія, Німеччина, Франція, Італія та Люксембург висловили обережність щодо прискорення процесу і закликали до більш поступового підходу.

Частина членів ЄС не хочуть поспішати з цим процесом

Замість цього вони сказали іншим послам ЄС, що виконавча влада Євросоюзу повинна почати з більш неформального документа, щоб продовжити звуження різних варіантів використання прибутку, оскільки вони вважали передчасним висувати юридичну пропозицію.

Єврокомісія заявила, що лідери ЄС порадили керівництву блоку прискорити роботу над цією пропозицією.

Зустріч національних експертів і комісії 6 грудня стане ключовим моментом для визначення того, чи достатньо звузилися розбіжності між країнами. Ухвалення плану комісією 12 грудня дасть змогу лідерам ЄС розглянути його пізніше на саміті в Брюсселі.

Конфіскація російських активів

Україна разом з партнерами працює над механізмом, який дозволить передати нашій країні заморожені активи Росії в якості компенсації за завдані війною збитки. Для цього був створений реєстр збитків, він повинен запрацювати наступного року.

Bloomberg раніше писало, що в Європейському союзі вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро активів. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.

Також повідомлялось, що Бельгія створить для України спеціальний фонд розміром 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.

Нещодавно глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна має використати активи РФ, які заморозили західні партнери, для свого відновлення.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3535
  0,0217
 0,06
EUR
 1
 39,7235
  0,2347
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1152  0,01 0,04 37,6596  0,01 0,03
EUR 40,4040  0,03 0,07 41,2036  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,00 0,00 36,3650  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес