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Стратегія оборонної промисловості ЄС має враховувати спроможності України - фон дер Ляєн
17:13 30.11.2023 |
Євросоюз у розвитку спроможностей оборонної промисловості має враховувати оборонні потреби та військово-промислові спроможності України, яка має стати складовою частиною європейського оборонно-промислового комплексу.
Про це у Брюсселі під час виступу на річній конференції Європейського оборонного агентства (EDA) заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Стратегічний фокус. Кращі правила. Подвійне використання. Фінансування. Це чотири головні основи нашої майбутньої стратегії (розвитку оборонної промисловості - ред.). Але є щось більше за це в географічного вимірі нашої роботи. Стратегічний підхід до нашої оборонної індустрії має також враховувати питання оборонних спроможностей України на верхівці наших власних потреб. Наша стратегія буде завершеною лише тоді, коли вона враховуватиме також потреби України та українські промислові спроможності», - наголосила фон дер Ляєн.
Вона зауважила, що першим кроком у цьому напрямку є залучення України до процесу консультацій довкола Промислової стратегії ЄС. Це має призвести до інтеграції України в деякі з європейських оборонних програм, за погодженням із Європейським парламентом або із Радою ЄС, за необхідністю. Це не лише допоможе Євросоюзу відповісти на потреби України, а й посилить взаємодію та спільне планування між підприємствами ВПК й України, сказала вона.
«Україна є майбутнім членом нашого Європейського Союзу. Вона має стати набагато ближчою до нас, набагато швидше. І ми маємо скористатися всіма інструментами, щоб це сталося», - додала президентка Єврокомісії.
Як повідомлялося, з початку російської загарбницької війни проти України ЄС та його країни-члени надають Україні політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу, загальний обсяг якої вже перевищив 85 мільярдів євро.
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