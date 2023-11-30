Фінансові новини
- |
- 30.11.23
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція збільшить постачання боєприпасів в Україну наступного року - інженер-генерал з озброєння
16:51 30.11.2023 |
Франція продовжуватиме надавати військову допомогу Україні у 2024 році, повідомив інженер-генерал з озброєння Жан-Франсуа Док під час зустрічі української та французької делегацій у Києві.
Як повідомляє пресслужба Міноборони України, з українського боку в заході взяли участь заступники міністра оборони України - Дмитро Кліменков і генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Делегації обговорили нагальні військові потреби та види зброї, якими Франція може допомогти українському війську.
"Цього тижня ми вже отримали кошти та здійснимо проплату на додаткову закупівлю САУ CAESAR. Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем. Звичайно, по можливості, хотілося б збільшити кількість гармат", - наголосив генерал-лейтенант Гаврилюк.
Сторони також розглянули можливість посилення співпраці в оборонній сфері й налагодження логістичного забезпечення між країнами.
"Франція докладає всіх можливих зусиль, щоб допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів", - зазначив Док.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
|Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Стратегія оборонної промисловості ЄС має враховувати спроможності України - фон дер Ляєн
|Франція збільшить постачання боєприпасів в Україну наступного року - інженер-генерал з озброєння
|Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додаткові €2,5 мільярда
|Назви населених пунктів із використанням ідеологеми «1 травня» належать до символіки російської імперської політики - експертна комісія УІНП
|Британія в ОБСЄ: РФ має зазнати повної поразки у війні з Україною
|Чехія виділила фінансову допомогу Україні через фонд НАТО
Бізнес
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження
|YouTube запустив розділ з іграми Playables, але не для всіх
|Китай почав будувати перше в світі підводне сховище зберігання даних