Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Назви населених пунктів із використанням ідеологеми «1 травня» належать до символіки російської імперської політики - експертна комісія УІНП

14:38 30.11.2023 |

Політика, Україна

 

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті (УІНП) з визначення приналежності об'єктів до символіки російської імперської політики заявляє, що назви населених пунктів з використанням ідеологеми "1 травня" належать до символіки російської імперської політики.

"Свято 1 травня було закріплене в Кодексі законів про працю і отримало назву День інтернаціоналу. Згодом назву цього свята змінювали відповідно до політичної кон'юнктури: Свято міжнародної солідарності пролетаріату (з 1930 р.), Бойове свято міжнародного пролетаріату (з 1943 р.), День всесвітнього свята трудящих (з 1946 р.), День міжнародної солідарності трудящих (1970-1991 рр.)", - ідеться у висновках експертної комісії.

Зазначається, що станом на сьогодні в Україні тільки назв населених пунктів, пов'язаних із глорифікацією "пролетарського свята", зафіксовано понад 60, а кількість об'єктів топонімії населених пунктів, названих на честь 1 травня, станом на кінець 2018 року становила майже 600.

"Зважаючи на викладене вище, назви населених пунктів, у яких відображено радянську ідеологему "1 травня", є такими, що пов'язані з реалізацією російської імперської політики (встановленням радянської влади на території України) та згідно з підпунктом "є" пункту 4 частини першої статті 2 закону, належать до символіки російської імперської політики", - ідеться у висновках.

Як повідомлялося, раніше УІНП підготував збірку матеріалів, рекомендацій та документів щодо виконання вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3752
  0,0108
 0,03
EUR
 1
 39,9582
  0,1410
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1152  0,01 0,04 37,6596  0,01 0,03
EUR 40,4040  0,03 0,07 41,2036  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,00 0,00 36,3650  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес