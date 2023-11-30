Назви населених пунктів із використанням ідеологеми «1 травня» належать до символіки російської імперської політики - експертна комісія УІНП

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті (УІНП) з визначення приналежності об'єктів до символіки російської імперської політики заявляє, що назви населених пунктів з використанням ідеологеми "1 травня" належать до символіки російської імперської політики.

"Свято 1 травня було закріплене в Кодексі законів про працю і отримало назву День інтернаціоналу. Згодом назву цього свята змінювали відповідно до політичної кон'юнктури: Свято міжнародної солідарності пролетаріату (з 1930 р.), Бойове свято міжнародного пролетаріату (з 1943 р.), День всесвітнього свята трудящих (з 1946 р.), День міжнародної солідарності трудящих (1970-1991 рр.)", - ідеться у висновках експертної комісії.

Зазначається, що станом на сьогодні в Україні тільки назв населених пунктів, пов'язаних із глорифікацією "пролетарського свята", зафіксовано понад 60, а кількість об'єктів топонімії населених пунктів, названих на честь 1 травня, станом на кінець 2018 року становила майже 600.

"Зважаючи на викладене вище, назви населених пунктів, у яких відображено радянську ідеологему "1 травня", є такими, що пов'язані з реалізацією російської імперської політики (встановленням радянської влади на території України) та згідно з підпунктом "є" пункту 4 частини першої статті 2 закону, належать до символіки російської імперської політики", - ідеться у висновках.

Як повідомлялося, раніше УІНП підготував збірку матеріалів, рекомендацій та документів щодо виконання вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".