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АНАЛІТИКА

Британія в ОБСЄ: РФ має зазнати повної поразки у війні з Україною

 

Росія має зазнати цілковитої поразки як у розв'язаній проти України війні, так і в спробах зірвати діяльність ОБСЄ.

Про це сказав міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз Росія зазнає поразки у своїй незаконній війні, але вона має зазнати цілковитої поразки, так само, як в спробах зірвати діяльність ОБСЄ. Ми повинні забезпечити ресурси для ОБСЄ. Це наш обов'язок", - сказав британський міністр.

За його словами, наразі перед членами ОБСЄ стоять дуже важливі виклики і саме тому, переконаний він, ця організація дуже потрібна.

"Повернення війни в Європу лише підтверджує цінність організації. Її принципи мають і далі слугувати основою для миру в Європі", - додав міністр.

Він підкреслив на необхідності й надалі підтримувати Україну, що й збирається робити Британія, "щоб Україна перемогла і забезпечила стійкий мир".

"Будемо й надалі домагатися притягнення РФ до відповідальності за свої дії проти принципів ОБСЄ", - наголосив він.

Раніше стало відомо, що через присутність глави МЗС РФ Сергєя Лаврова кілька міністрів бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ, але не оголосили про це публічно.

Перед цим стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття туди Лаврова.
 

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