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АНАЛІТИКА

Чехія виділила фінансову допомогу Україні через фонд НАТО

 

Чехія пожертвує до 2,5 мільйона євро (близько 60 мільйонів крон) у цільовий фонд Північноатлантичного альянсу для невійськової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Зазначається, що це рішення схвалив уряд. На думку Міністерства закордонних справ Чехії, ця пропозиція відображає в нинішньому зовнішньополітичному контексті необхідність проєктувати зростаючу складність ситуації в області міжнародної безпеки в активізацію зусиль зі збереження підтримки України.

Що відомо про фонд

Трастовий фонд працює з 2016 року і є інструментом невійськової допомоги Україні. Це стосується, наприклад, палива, медичних матеріалів, продуктів харчування, зимового одягу і систем захисту від безпілотних літальних апаратів.

Зброя та інша військова техніка надається державами індивідуально, при цьому для цієї мети використовується Європейський інструмент миру.

На саміті НАТО у Вільнюсі в липні, за даними Міністерства, було підтверджено продовження цієї підтримки, окрім того, трастовий фонд має бути перетворений на багаторічний план, орієнтований на реформи сектору безпеки й оборони та на перехід українських Збройних сил до можливості повноцінного співробітництва з НАТО.

Хто ще допомагає Україні через цей фонд

Більшість членів НАТО роблять свій внесок у фонд, за винятком Сполучених Штатів Америки, Франції та Італії, а також партнерів по альянсу, таких як Японія.

У результаті дебатів усередині НАТО щодо частки окремих держав частка національних витрат у загальному фінансуванні НАТО була визначена як справедлива міра. У випадку з Чехією це приблизно один відсоток.

Наразі загальний річний обсяг внесків до фонду очікується в розмірі 500 мільйонів євро. З моменту початку війни Росії проти України минулого року Чехія внесла до фонду:

* 1,28 мільйона євро з бюджету Міністерства оборони;
* 1 мільйон євро і 6 мільйонів крон (247 тисяч євро) з бюджету Міністерства закордонних справ;
* 1,09 мільйона доларів, які спочатку були виділені з уже скасованого фонду альянсу для Афганської національної армії.

Допомога від Чехії

Чехія є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом війни Прага надає нам не лише гуманітарну, але й військову допомогу.

Наприклад, у середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Сьогодні повідомлялось, що українські воїни зможуть продовжити навчання в Чехії у наступному році. Палата депутатів схвалила відповідну пропозицію уряду.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Чехія
 

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