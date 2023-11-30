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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Порошенко візьме участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні
20:18 29.11.2023 |
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Вашингтона, де візьме участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу.
"Петро Порошенко виступить на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України. Крім цього, у Вашингтоні п'ятий президент проведе низку зустрічей з членами обох партій Конгресу США, де обговорить посилення американської фінансової та військової допомоги Україні", - повідомляє пресслужба "Євросолідарності".
У Вашингтоні Порошенко також проведе зустрічі з представниками Держдепартаменту США, керівництвом Єврокомісії та головою Консервативної партії Великої Британії.
Крім цього, лідер "Євросолідарності" здійснить візит до Варшави, де разом із керівництвом Комітету у закордонних справах Сейму Польщі та представниками польських політичних й експертних кіл обговорить зміцнення військової підтримки України та припинення транспортної блокади на кордоні.
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