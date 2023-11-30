Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порошенко візьме участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні

 

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Вашингтона, де візьме участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу.

"Петро Порошенко виступить на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України. Крім цього, у Вашингтоні п'ятий президент проведе низку зустрічей з членами обох партій Конгресу США, де обговорить посилення американської фінансової та військової допомоги Україні", - повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

У Вашингтоні Порошенко також проведе зустрічі з представниками Держдепартаменту США, керівництвом Єврокомісії та головою Консервативної партії Великої Британії.

Крім цього, лідер "Євросолідарності" здійснить візит до Варшави, де разом із керівництвом Комітету у закордонних справах Сейму Польщі та представниками польських політичних й експертних кіл обговорить зміцнення військової підтримки України та припинення транспортної блокади на кордоні.


Порошенко візьме участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3752
  0,0108
 0,03
EUR
 1
 39,9582
  0,1410
 0,35

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1018  0,00 0,00 37,6725  0,01 0,04
EUR 40,3768  0,08 0,20 41,2371  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,01 0,01 36,3700  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес