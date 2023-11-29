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АНАЛІТИКА

Кулеба отримав запевнення від іноземних колег, що допомога Україні не тільки продовжиться, а й збільшуватиметься

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після засідання Ради Україна-НАТО заявив, що колеги запевнили його у продовженні та збільшенні допомоги Україні, а також відкинули заяви про нібито втому від війни.

"Сьогодні за зачиненими дверима я почув, і всі на цьому наголосили, категоричне "ні" будь-яким натякам на втому від війни і не менш категоричне "так" продовженню і збільшенню підтримки України. Чесно кажучи, сьогодні навіть було краще, ніж я очікував у цьому плані. Колеги не просто констатували якісь речі, а реально підтверджували, що допомога не тільки продовжиться, а й збільшуватиметься", - сказав він у штаб-квартирі НАТО після першого засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС.

Кулеба також наголосив, що міністри чітко заявили: про жодну втому від війни в їхніх країнах та урядах не йдеться.

"Це було дуже важливо. Могли промовчати. Це була одна з ключових тез виступів, які я чув", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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