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Країни НАТО готуються до об'єднання ВПК, Україна від цього виграє – Кулеба
17:34 29.11.2023 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що отримав підтвердження від колег з держав НАТО про готовність до об'єднання їхніх оборонно-промислових комплексів, що також передбачає й інтеграцію українського ОПК.
Про це він заявив журналістам у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Кулеба вважає дуже успішними переговори у штаб-квартирі НАТО, оскільки отримав від партнерів запевнення у підтримці ОПК. "Ми домовилися розробити нові проєкти НАТО для збільшення виробничих потужностей українського ОПК та для лікування українських поранених", - повідомив, зокрема, він.
Утім, головним досягненням, за його словами, стала домовленість, "не покладена на папір, але яка проговорена дуже чітко" - про глибоку реформу функціонування західного оборонно-промислового комплексу.
"Жодна країна сама по собі нездатна задовольнити потребу України або навіть власної держави у зброї та снарядах. Щоб вирішити цю проблему, треба щоби країни НАТО і ЄС почали говорити про свій спільний ОПК як про єдиний цілісний комплекс", - розповів він.
За словами Дмитра Кулеби, це питання Київ порушував тривалий час, і зараз він побачив у колег розуміння проблематики.
Втілення цієї реформи, за його словами, "інтегрує український ОПК до комплексу НАТО", а також допоможе поліпшити постачання ЗСУ.
"Неможливо вирішити проблему збільшення потужностей нашої оборонки без переосмислення західного ОПК як єдиного комплексу", - переконаний міністр.
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