Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни НАТО готуються до об'єднання ВПК, Україна від цього виграє – Кулеба

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що отримав підтвердження від колег з держав НАТО про готовність до об'єднання їхніх оборонно-промислових комплексів, що також передбачає й інтеграцію українського ОПК.

Про це він заявив журналістам у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кулеба вважає дуже успішними переговори у штаб-квартирі НАТО, оскільки отримав від партнерів запевнення у підтримці ОПК. "Ми домовилися розробити нові проєкти НАТО для збільшення виробничих потужностей українського ОПК та для лікування українських поранених", - повідомив, зокрема, він.

Утім, головним досягненням, за його словами, стала домовленість, "не покладена на папір, але яка проговорена дуже чітко" - про глибоку реформу функціонування західного оборонно-промислового комплексу.

"Жодна країна сама по собі нездатна задовольнити потребу України або навіть власної держави у зброї та снарядах. Щоб вирішити цю проблему, треба щоби країни НАТО і ЄС почали говорити про свій спільний ОПК як про єдиний цілісний комплекс", - розповів він.

За словами Дмитра Кулеби, це питання Київ порушував тривалий час, і зараз він побачив у колег розуміння проблематики.

Втілення цієї реформи, за його словами, "інтегрує український ОПК до комплексу НАТО", а також допоможе поліпшити постачання ЗСУ.

"Неможливо вирішити проблему збільшення потужностей нашої оборонки без переосмислення західного ОПК як єдиного комплексу", - переконаний міністр.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3752
  0,0108
 0,03
EUR
 1
 39,9582
  0,1410
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1018  0,00 0,00 37,6725  0,01 0,04
EUR 40,3768  0,08 0,20 41,2371  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,01 0,01 36,3700  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес