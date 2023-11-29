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АНАЛІТИКА

Німеччина додасть 11,5 млн євро до Цільового фонду Україна-НАТО

 

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін вирішив внести додаткове фінансування на суму 11,5 млн євро до цільового фонду Україна-НАТО.

"Рада НАТО-Україна стане рушійною силою, яка ще більше наблизить Україну до НАТО. Стандарти НАТО, планування спроможностей і реформа Збройних сил посідають центральне місце в цьому процесі. З цією метою Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйона євро у цільовий фонд НАТО-Україна", - йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Німеччини в соціальній мережі Х (твіттер) з посиланням на Бербок у середу.

Як повідомлялося, 29 листопада в Брюсселі відбувається засідання Ради Україна-НАТО. Це перша зустріч на рівні міністрів закордонних справ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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