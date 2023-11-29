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АНАЛІТИКА

У НАТО заперечують заяви, що українське військове керівництво не має плану війни

 

Заяви та припущення, які лунають в Україні про те, що керівництво ЗСУ не має плану досягнення воєнних цілей - некоректні, наполягають у Північноатлантичному альянсі.

Про це заявив військовий-високопосадовець Альянсу на брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генерал Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, наголосив, що партнери України не нав'язують ЗСУ конкретного підходу у веденні війни, оскільки вважають, що ЗСУ ефективніше визначають планування самостійно, а задача союзників - підтримувати Україну, надаючи необхідне озброєння.

При цьому представник Альянсу заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що "у Залужного нема плану".

"Те, як генерал Залужний описав ситуацію - є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким - це також правда. Але водночас, Залужний не стверджував, що у нього нема плану. Бо у нього є план! Але втілення цього плану - надзвичайно складна задача, навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні", - пояснив він.

Також у Альянсі підкреслюють важливість окремих успішних операцій ЗСУ.

"Те, що їм вдалося досягти такого на Чорному морі - доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для досягнення успіху", - пояснив генерал НАТО.
 

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