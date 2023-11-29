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АНАЛІТИКА

Коломойський вирішив подати позов до Європейського суду з прав людини

16:06 29.11.2023 |

Політика

 

Ігор Коломойський, який є фігурантом кримінальної справи та отримав низку підозр, вирішив звернутись до Європейського суду з прав людини через рішення суду продовжити йому арешт ще на два місяці.

Про це йдеться в заяві його адвоката Олександра Лисака, яку цитує Telegraf.

"Ми прийняли рішення звернутись до Європейського суду з прав людини, враховуючи те, що національні суди продовжують утримання Ігоря Валерійовича під вартою без будь-якої виправданої правової мети, з повним паплюженням вимог Конвенції з прав людини", - заявив адвокат.

За його словами, суди "безпідставно продовжують ув'язнення Ігоря Валерійовича без наявності будь-яких доказів того, що він може перешкоджати в той чи інший спосіб правосуддю".

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"Йому визначено абсолютно неадекватний розмір застави в сумі понад 3 млрд грн, яка є рекордною в історії України. Українські суди послідовно закривають очі на стан здоров'я Коломойського", - додав він.

Адвокат також вважає, що суди не реагують на очевидну необгрунтованість підозри за якою Коломойського звинувачують в імітації внесення в касу Приватбанку 5,8 млрд гривень у 2013 році, - "при тому, що весь оборот готівкових коштів Приватбанку на кінець 2013 року становив 7,3 млрд гривень".

"Також ми вважаємо, що таке "фантастичне" кримінальне провадження проти Ігоря Валерійовича та його ув'язнення несе в собі приховані політичні мотиви. Перший прихований мотив пояснюється створенням сприятливої та обіцяної картинки "деолігархізації" перед суспільством. Другий прихований мотив полягає в унеможливленні роботи Ігоря Валерійовича над правовою стратегію щодо повернення націоналізованих в нього активів", - наголосив адвокат.
За матеріалами: Економічна правда
 

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