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Космічні, повітряні та повітрянодесантні операції: в Україні запровадили нові стандарти НАТО
Протягом жовтня-листопада 2023 року в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено ще чотири стандарти НАТО.
Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Серед запроваджених стандартів:
«Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі» - здійснення стандартизованої підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах.
«Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО» - забезпечення командирів та їх штабів керівництвом щодо планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій.
«Проведення сухопутних тактичних дій» - забезпечення керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановки, які можуть виникати в рамках будь-якої операції та в межах будь-якої кампанії.
«Повітряні та космічні операції» - стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об'єднаних операцій.
Міноборони додало, що в українському війську запроваджено 174 стандарти НАТО в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, а 106 - у ініціативному порядку.
«Україна обрала свій шлях: стати членом Альянсу. Тому НАТОфікація - один з головних пріоритетів Міністерства оборони України», - наголосив міністр оборони Рустем Умєров під час нещодавньої зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві.
Загалом в Альянсі існує 1135 стандартів, в Міноборони та ЗСУ вже запроваджено чверть з них (24,6%).
Ще в лютому 2023 року налічувалося лише 77 стандартів, запроваджених в рамках Цілей партнерства, але повномасштабна війна не зупинила процесу інтеграції України в Північноатлантичний простір.
Оборонне відомство наголошує, що запровадження стандартів НАТО у складові сектору безпеки та оборони - це пріоритетне завдання для України на шляху до членства в НАТО.
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