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АНАЛІТИКА

Космічні, повітряні та повітрянодесантні операції: в Україні запровадили нові стандарти НАТО

12:37 29.11.2023 |

Політика, Україна

 

Протягом жовтня-листопада 2023 року в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено ще чотири стандарти НАТО.

Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Серед запроваджених стандартів:

«Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі» - здійснення стандартизованої підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах.

«Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО» - забезпечення командирів та їх штабів керівництвом щодо планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій.

«Проведення сухопутних тактичних дій» - забезпечення керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановки, які можуть виникати в рамках будь-якої операції та в межах будь-якої кампанії.

«Повітряні та космічні операції» - стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об'єднаних операцій.

Міноборони додало, що в українському війську запроваджено 174 стандарти НАТО в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, а 106 - у ініціативному порядку.

«Україна обрала свій шлях: стати членом Альянсу. Тому НАТОфікація - один з головних пріоритетів Міністерства оборони України», - наголосив міністр оборони Рустем Умєров під час нещодавньої зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві.

Загалом в Альянсі існує 1135 стандартів, в Міноборони та ЗСУ вже запроваджено чверть з них (24,6%).

Ще в лютому 2023 року налічувалося лише 77 стандартів, запроваджених в рамках Цілей партнерства, але повномасштабна війна не зупинила процесу інтеграції України в Північноатлантичний простір.

Оборонне відомство наголошує, що запровадження стандартів НАТО у складові сектору безпеки та оборони - це пріоритетне завдання для України на шляху до членства в НАТО.
 

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