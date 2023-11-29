Столтенберг: На першому історичному засіданні Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС ми обговоримо підтримку України на шляху до НАТО й на полі бою

На першому "історичному" засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ союзники говоритимуть про підтримку України на шляху до членства в Альянсі й на полі бою, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу в Брюсселі перед початком засідання.

"Сьогодні на нас чекає історична зустріч - перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке демонструє, що Україна наближається до НАТО. На засіданні обговоримо, як ми можемо підтримати ваш шлях до членства в НАТО. Усі союзники згодні, що Україна стане членом Альянсу. І нам треба зараз обговорити подальші зусилля щодо реформування і те, як НАТО може підтримати вас у здійсненні реформ", - зазначив Столтенберг.

Крім того, під час засідання обговорюватимуть питання "термінових потреб на полі". "Дозвольте мені знову відзначити глибоке захоплення українськими Збройними силами, політичним керівництвом, народом України, хоробрістю, яку ви демонструєте з моменту повномасштабного вторгнення", - наголосив генсек НАТО.

Відзначивши досягнення України на полі бою, Столтенберг також констатував, що "ми не повинні недооцінювати Росію". "Ми бачимо інтенсивні бої і маємо бути готові до нових повітряних і ракетних ударів. Тому важливо, щоб наша солідарність з Україною була не лише на словах, а й на ділі", - додав він.

Генсек нагадав про відкриття в Румунії навчального центру для пілотів F-16, EUR2,1 млрд від Нідерландів, створення 20 союзниками коаліції протиповітряного захисту. "Це конкретні дії. Нам потрібно їх більше, і нам потрібна стійка посилена підтримка України. Бо це в інтересах України, але також і в інтересах нашої власної безпеки, щоб Україна перемогла, щоб ви були спроможні дати відсіч російським силам і вистояти як незалежна держава в Європі", - наголосив Столтенберг.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також наголосив, що перемога України не лише в інтересах України, а й усієї євроатлантичної спільноти. "Не буде перебільшенням сказати, що захист Європи без України - це завдання, яке ви не можете виконати просто з однієї простої причини, бо наразі в нас - найсильніша та найбільш загартована в боях армія в Європі, ми збільшуємо нашу сумісність із НАТО, ми значною мірою стаємо де-факто армією НАТО", - сказав Кулеба.

Крім того, під час засідання міністр має намір обговорювати спроможність оборонної промисловості, щоб гарантувати стійкість безпеки всього євроатлантичного простору. "Оборонна промисловість має нарощувати виробництво", - зазначив він.