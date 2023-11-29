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Кулеба про позицію Угорщини щодо України: домовляємось про те, щоб був консенсус на раді ЄС
08:50 29.11.2023 |
Україна разом з партнерами працює над тим, щоб Угорщина не змогла накласти вето на майбутні переговори щодо вступу в ЄС.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в ефірі національного телемарафону.
Кулеба нагадав про референдум 2016 року в Нідерландах, на якому голландці проголосували проти асоціації з Україною. Він зауважив, що тоді здавалось, що це кінець вступу України до ЄС. Однак були знайдені дипломатичні рішення які дозволили рухатись вперед.
"Ми працюємо над тим щоб нам будь-який виклик з яким ми стикаємось, щоб ми знаходили дипломатичне рішення. з минулого року вся команда президента демонструвала що ми такі рішення знаходимо. Але деталі вдаватись не буду", - сказав міністр.
Кулеба розповів, що наразі йдуть перемовини щодо консенсусу на раді ЄС та позиції Угорщини щодо вступу України до ЄС.
"Позиція Угорщини не проста, кажу як є. Добра новина в тому, що є загальне розуміння у ЄС, що Україна заслужила відкриття переговорів, заслужила своїми реформами, своєю боротьбою за себе і цінності ЄС. Але на шляху завжди з'являється хтось хто намагається використати ситуацію в своїх інтересах", - сказав він.
За його словами, перемовини з Угорщиною наразі веде не тільки Україна, а й інші європейські партнери.
"Сьогодні ми з колегами проводили перемовини хто і як яку комунікацію буде проводити", - підкреслив він.
"Зелене світло" для України
Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.
Проте Угорщина вже заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ.
В Україні та Брюсселі вважають, що Угорщина не зможе безкінечно блокувати вступ України до ЄС. А Україна вже веде переговори з угорською владою, аби вирішили суперечки.
Переговори щодо вступу України до ЄС
Нагадаємо, нещодавно Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.
Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.
Для того, щоб відкрити переговори, потрібна згода всіх лідерів країн блоку. Вони можуть обговорити це питання на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.
При цьому Угорщина вже відкрито виступила проти початку вступних переговорів з Україною. Будапешт не хоче, щоб наша країна стала членом ЄС до завершення війни з Росією.
Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу в Європейський союз є мотиваційним.
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