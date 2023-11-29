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Іспанія підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС, - глава МЗС
23:46 28.11.2023 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Однією з тем обговорень став вступ України до Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу та Альбареса у Twitter.
"Я підтвердив тверду відданість Іспанії захисту миру, суверенітету та територіальної цілісності України. Також ми підтримуємо початок переговорів щодо вступу України до ЄС", - написав іспанський міністр за підсумками переговорів.
У свою чергу Кулеба подякував за іспанську підтримку України у протистоянні російській агресії та початку вступних переговорів з ЄС.
За словами глави МЗС України, він також обговорив з колегою шляхи збільшення оборонного виробництва в Європі.
Переговори щодо вступу України до ЄС
Нагадаємо, нещодавно Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до Євросоюзу.
Відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Для цього необхідно, щоб усі лідери країн блоку підтримали відповідне рішення. Його хочуть розглянути на саміті 14-15 грудня.
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