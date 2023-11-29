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Стефанчук: Український парламент планує відкрити офіс у Європарламенті
23:32 28.11.2023 |
Голова Верховної ради Руслан Стефанчук за підсумками переговорів у Брюсселі повідомив про наміри відкрити представництво українського парламенту при Європейському парламенті.
Про це він сказав в етері телемарафону у вівторок, повідомляє "Європейська правда".
За словами Стефанчука, Верховна рада й Європарламент ведуть переговори про посилення взаємодії ще до набуття членства України в Європейському Союзі.
Серед іншого, під час зустрічі з керівництвом Європарламенту йшлось про участь українських парламентарів у роботі профільних комітетів парламенту у Страсбурзі та присутності на його пленарних засіданнях у статусі спостерігачів.
"Ми проговорили дуже важливі питання про взаємне відкриття офісів. Тобто в Києві планується відкрити офіс Європейського парламенту, а тут, у Європейському парламенті, плануємо відкрити офіс Верховної ради України. Це ексклюзивний підхід саме щодо України", - наголосив спікер Ради.
Ще один крок у цьому напрямку - уніфікація діяльності апаратів Верховної ради та Європарламенту, додав він.
"Для нас дуже важлива відповідність тим критеріям демократизації, парламентаризму, оскільки ми інтегруємось у Європу і хочемо мати повну сумісність", - підсумував Стефанчук.
Конференція голів Європейського парламенту раніше підтвердила наміри відкрити постійне представництво в Україні, аби сприяти її європейській інтеграції та взаємодії, а також публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.
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