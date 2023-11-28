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Японія приєднається до багатонаціонального проекту по розмінуванню України
17:09 28.11.2023 |
Японія має намір долучитися до багатонаціонального проекту з розмінування України. Токіо надасть Києву обладнання, а також допомагатиме у навчанні персоналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
У рамках проекту, який планує очолювана Сполученими Штатами Америки "Контактна група з оборони України", Сили самооборони Японії нададуть Україні обладнання для розмінування та співпрацюватимуть у підготовці особового складу, розповіло агентству джерело в японському уряді.
Також зазначається, що міністр оборони Японії Мінору Кіхара, за даними журналістів, незабаром оголосить про план країни приєднатися до групи в галузі інформації та технологій, щоб допомогти підвищити кібербезпеку України.
Японія не може надавати пряму військову допомогу
Цей крок було зроблено на тлі того, що Японія активізувала зусилля щодо надання небойової допомоги українській стороні, включаючи її можливе відновлення, оскільки суворі правила Японії щодо експорту зброї та боєприпасів відповідно до Конституції про відмову від війни не дозволяють їй пропонувати пряму військову допомогу.
Протимінне обладнання
Деталі такої допомоги поки не розкриваються, при цьому Японію можуть попросити надати оборонне обладнання для знищення мін, експорт якого заборонений внутрішніми правилами, йдеться в публікації.
Японія вже поставила в Україну пристрої виявлення мін та провела програми навчання для свого персоналу з розмінування.
Також Токіо погодилося працювати з Камбоджею разом над розмінуванням російських боєприпасів і бомб, що не розірвалися в Україні.
В Україні заміновано близько 30% території
За оцінками української влади, близько 30% території країни залишається замінованою та "забруднено" боєприпасами, що не розірвалися.
Очікується, що на їх ліквідацію потрібно не менше 10 років.
Раніше повідомлялося, що Японія планує виділити 160 мільйонів євро на підтримку проектів економічного відновлення України.
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