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Коломойського залишили в СІЗО ще на два місяці
14:31 28.11.2023 |
Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.
Про це стало відомо з трансляції засідання суду 28 листопада.
Під час засідання Коломойський і його захист просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Коломойський заявляв, що хворіє на панкреатит і цукровий діабет та не отримує необхідного лікування на постійній основі.
На поруки Коломойського пропонували взяти, зокрема, гендиректор медіахолдингу 1+1 Ярослав Пахольчук та ведучий "1+1" Ігор Циганик, депутат від "Слуги народу" Артем Ковальов, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький та інші.
Водночас сам бізнесмен заявив, що заставу вносити не буде.
Натомість адвокат Коломойського Олег Пушкар сказав, що захист подаватиме апеляцію.
Нагадаємо:
Шевченківський райсуд Києва 23 листопада продовжив досудове розслідування у справі олігарха Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року включно.
Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському - він залишиться під вартою до 2 грудня 2023 року. При цьому суд зменшив розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тис грн.
Шевченківський районний суд міста Києва відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському на домашній арешт.
Раніше Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою олігарха Ігоря Коломойського ще на місяць до 2 грудня включно. Розмір застави тоді був 3,9 млрд грн.
2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.
Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.
8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.
Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського.
24 жовтня Шевченківський суд Києва відхилив клопотання захисту Ігоря Коломойського про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, залишив альтернативу - внесення застави у 3,9 млрд гривень, та відправив на медобстеження.
Коломойському загрожує до 12 років ув'язнення.
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