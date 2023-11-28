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Кулеба зустрінеться з міністрами НАТО у Брюсселі
09:57 28.11.2023 |
Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у вівторок, 28 листопада, у Брюсселі. Вони обговорять війну на Близькому Сході та військову ситуацію в Україні. Дипломати також мають намір розпочати підготовку до саміту Альянсу у Вашингтоні - у липні наступного року НАТО відзначатиме там 75-річчя.
Дискусії будуть ускладнені суперечкою з Туреччиною, членом НАТО, щодо вступу Швеції до Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Анкару розчистити шлях для Швеції "якомога швидше".
Кулеба також прибуде до Брюсселя
29 листопала у програмі візиту також запланована зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 27 листопада заявив, що у НАТО не бачать жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін прагне миру. "Насправді він планує більше війни. Тож, що більше військової допомоги ми надамо Україні, то сильнішими будуть її позиції на полі бою і також за потенційним столом переговорів", - наголосив генсек.
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