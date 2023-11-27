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Зброя від партнерів. Міноборони та посольство США домовилися про розширений моніторинг
22:45 27.11.2023 |
Міністерство оборони України та посольство Сполучених Штатів домовилися про розширений моніторинг використання іноземної зброї: за ним будуть регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки. Про це повідомило українське відомство.
"Тепер Міноборони забезпечить додаткову прозорість щодо зберігання та використання іноземної зброї. Окремі типи ракет, пускових установок, БпЛА та прилади нічного бачення, передані американськими партнерами, потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання", - йдеться у повідомленні.
Міноборони зауважує, що для виконання цього воно виступило ініціатором та підписало спільну з Відділом оборонного співробітництва посольства США Концепцію.
"Всі країни, які надають нам зброю, будуть впевнені, що ця зброя не потрапить в чужі руки, що її контролює виключно уряд, і що вона використовується в законний спосіб. Зі свого боку Україна робить для цього максимум. Час посилити репутацію нашої держави, перетворивши її на ініціатора та взірець прозорості та підзвітності", - прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.
Згідно з домовленістю, посадовці ЗСУ проходять підготовку стосовно використання спеціальних електронних пристроїв та проводять інвентаризації на арсеналах, базах, складах по всій території України, зауважують у відомстві.
Міноборони з іноземними партнерами відтепер здійснюватиме необхідний нагляд за наявністю, обліком та дотриманням належних умов збереження озброєнь, зазначають у повідомленні.
У такий спосіб фахівці США регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть з необхідних питань, оскільки у Концепції вказано, що цей моніторинг є спільною відповідальністю країни-партнера та уряду США, підсумували у відомстві.
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