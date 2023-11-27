Столтенберг: Умови закінчення війни визначатиме лише Україна

Умови завершення війни визначатиме лише Україна, наголосив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у понеділок, 27 листопада, відповідаючи на запитання щодо можливості досягнення миру в обмін на відмову від територій на користь Росії чи відмову від членства в НАТО.

"Саме Україна має вирішити, які шляхи припинення цієї війни є прийнятними. Наш обов'язок - підтримати Україну та дати їй можливість звільнити якомога більше території, і поставити її в найкраще можливе становище, коли переговори зможуть розпочатися, якщо вони взагалі розпочнуться", - цитує його слова на пресконференції агентство AFP.

Столтенберг додав, що у НАТО не бачать жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін прагне миру. "Насправді він планує більше війни. Тож, що більше військової допомоги ми надамо Україні, то сильнішими будуть її позиції на полі бою і також за потенційним столом переговорів", - наголосив генсек.

Коментуючи контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ), побоювання щодо зменшення військової допомоги Україні та можливе схиляння її до переговорів з РФ таким чином, Столтенберг зауважив: "Ми маємо пам'ятати, як боялися, що Україна впаде протягом тижнів, а Путін захопить Київ протягом днів. Цього не сталося. Звичайно, нам хотілося б, щоб українці якомога швидше звільнили якнайбільше території, але навіть попри те, що лінія фронту не зрушила, українці змогли завдати важких втрат російським окупантам".

Генсек також додав, що ЗСУ вже деокупували понад половину територій, захоплених росіянами з початку повномасштабного вторгнення. "Це велика перемога для України. Тим часом Росія стала слабшою політично, економічно і військово", - наголосив він.

Столтенберг також запевнив, що на саміті міністрів закордонних справ НАТО у вівторок, 28 листопада, Альянс підтвердить довгострокову підтримку України. "Минулого року Україна виграла битви за Київ, Харків і Херсон. Цього року вона продовжує завдавати серйозних втрат Росії. Україна продовжує сміливо боротися, а ми продовжуємо її підтримувати", - зазначив він.

Генсек також повідомив, що на саміті обговорюватимуть і необхідні Україні реформи на шляху до членства в НАТО.