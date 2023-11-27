Віцепрезидентка Єврокомісії прибула до Києва – обговорює вступ до ЄС

Віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова під час візиту до Києва у понеділок обговорила з депутатами Верховної Ради процес вступу України до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Twitter (X).

"Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС із представниками всіх політичних груп Верховної Ради", - заявила Юрова.

Топ-посадовиця ЄС також нагадала, що Єврокомісія рекомендувала Києву працювати до березня 2024 року над чотирма пріоритетами реформ: боротьбою з корупцією, деолігархізацією, регулюванням лобіювання та Законом про національні меншини.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ. В українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.