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Віцепрезидентка Єврокомісії прибула до Києва – обговорює вступ до ЄС
15:59 27.11.2023 |
Віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова під час візиту до Києва у понеділок обговорила з депутатами Верховної Ради процес вступу України до Євросоюзу.
Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Twitter (X).
"Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС із представниками всіх політичних груп Верховної Ради", - заявила Юрова.
Топ-посадовиця ЄС також нагадала, що Єврокомісія рекомендувала Києву працювати до березня 2024 року над чотирма пріоритетами реформ: боротьбою з корупцією, деолігархізацією, регулюванням лобіювання та Законом про національні меншини.
Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ. В українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки.
На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.
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