Фінансові новини
- |
- 27.11.23
- |
- 23:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Полтавські піротехніки отримали від Азербайджану спецмашину для розмінування
12:50 27.11.2023 |
Азербайджан передав рятувальникам Полтавської області машину механізованого розмінування "Revival P", повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України.
"Надалі машина поїде на допомогу саперам ДСНС, які проводять гуманітарне розміновування деокупованих територій", - ідеться в повідомленні.
Також в Україну приїхали представники компанії-виробника техніки, які проведуть навчання для українських спеціалістів, розповіли в МВС.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Азербайджан
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуги народу» та ОПЗЖ хочуть відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився
|Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
|У справі Коломойського продовжили досудове розслідування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зброя від партнерів. Міноборони та посольство США домовилися про розширений моніторинг
|Берлін заперечує статтю Bild про секретний план для України
|Столтенберг: Умови закінчення війни визначатиме лише Україна
|Віцепрезидентка Єврокомісії прибула до Києва – обговорює вступ до ЄС
|До України з Нідерландів повернулося «скіфське золото»
|Полтавські піротехніки отримали від Азербайджану спецмашину для розмінування
Бізнес
|Чат-бот Bard навчився дивитися і переказувати відеоролики на YouTube
|Світовий продаж смартфонів зріс у жовтні вперше за два роки - Counterpoint
|Subaru представив нове покоління позашляховика Forester
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження