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Міноборони провело випробовування нових українських FPV-дронів
10:34 27.11.2023 |
Міністерство оборони провело випробування нових українських FPV-дронів, які виробили приватні кампанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони в Facebook.
На випробуваннях тестували дрони від шістьох виробників. Здебільшого - FPV-дрони, спроєктовані та виготовлені приватними компаніями.
У відомстві зазначили, що метою випробовувань стала перевірка роботи безпілотників під впливом випромінювання комплексу РЕБ. Окремо також тестували стійкість БпЛА до придушення сигналу відеозв'язку та каналу керування безпілотником.
Крім того, один з виробників продемонстрував свою серійну розробку дрона-камікадзе. Цей зразок показав стійкість каналів відео-звʼязку та управління дроном у протистоянні з комплексом РЕБ.
Українські дрони
На озброєнні Збройних сил України знаходяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва, що значно збільшилося під час війни.
Також раніше Кабінет міністрів виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій для українських виробників безпілотників.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися кілька виробників зброї з різних країн.
Нещодавно у Міноборони повідомили, що прискорили процес постачання дронів для військових. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ пройшло лише три дні.
Також повідомлялося, що днями "Армія дронів" закупила для військових ЗСУ ще понад 2000 українських безпілотників.
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