Українські рятувальники отримали MV-4 та MV-10 для розмінування

Українські рятувальники отримали чотири автомомбилі для розмінування MV-4 та MV-10 від Корейського міжнародного кооперативного агентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави МВС Ігоря Клименка.

"Ще +4 машини механізованого розмінування допомагатимуть саперам в очищенні наших земель від вибухонебезпечних предметів. ДСНС України отримала їх від Корейського міжнародного кооперативного агентства в рамках співпраці", - пише Клименко.

За його словами, ДСНС загалом вже мають у своєму користуванні 24 таких авто. А ті, які було отримано сьогодні планують застосовувати у Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Машини MV-4 та MV-10 компанії DOK ING - це дистанційні комплекси для розмінування території.

Комплекс має замінні інструменти, які дозволяють виконувати різний спектр завдань для підготовки території. Зокрема за їх допомогою MV-4 проводять механічну підготовку ґрунту та розмінування, механічний огляд та очищення території, пошук закопаних предметів тощо.



