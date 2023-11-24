Канада передасть Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок і набої до них.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр Канади Джастін Трюдо на спільному брифінгу з топ-посадовцями ЄС.

Трюдо наголосив, що російська агресія проти України триває і Україна й надалі потребує підтримки, щоб оборонятися.

"Сьогодні я оголошую, що Канада передає Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв", - заявив Джастін Трюдо.

Також цього тижня усі провінції Канади визнали Голодомор актом геноциду.